Gianluigi Buffon, noto portiere e figura storica della Juventus, è protagonista della prima puntata di AFFFINI- Mondi a contatto, il nuovo podcast di Cronache di spogliatoio condotto da Giulio Incagli. In questa intervista, Buffon ripercorre alcune tappe della sua lunga carriera e condivide ricordi legati alle sue esperienze nel calcio. La conversazione si concentra sui momenti più significativi e sui dettagli della sua vita professionale.

Gigi Buffon, leggenda della Juventus e simbolo del calcio italiano, si racconta nella prima puntata di AFFFINI- Mondi a contatto, il nuovo vodcast di Cronache di spogliatoio condotto da Giulio Incagli. Un viaggio tra carriera, emozioni e retroscena di uno dei portieri più iconici della storia del calcio mondiale. L’ambizione e la fatica lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera.. “Volevo essere meglio di Yashin”: è questo il titolo della prima puntata, della durata di un’ora e quattro minuti, in cui Buffon si racconta in un intenso dialogo con il giornalista e scrittore Mario Calabresi. Il riferimento è a Lev Yashin, leggendario calciatore sovietico, di ruolo portiere, considerato tra i migliori nella storia del calcio e anche l’unico nel suo ruolo ad aver vinto il Pallone d’oro.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Gianluigi Buffon: la leggenda bianconera si racconta

Notizie correlate

Buffon si racconta: «Non mi sarei ritirato dopo la Champions con la Juve. A 42 anni potevo ancora vincere il Pallone d’Oro!»di Luca FioreBuffon, ex portiere della Juve, si è raccontato parlando della sua gloriosa carriera tra l’addio ai bianconeri e il sogno pallone d’oro...

Gianluigi Buffon dimesso da Capo delegazione dell’Italia dopo dimissioni di Gravina: “Giusto lasciare, atto di responsabilità”Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina da presidente della FIGC, anche Gigi Buffon ha lasciato poco dopo la sua carica federale di capo delegazione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Le rivelazioni dell'immenso Gigi Buffon: Champions con la Juve? Non mi sarei ritirato! A 42 anni potevo vincere il Pallone d'Oro; Buffon non ha rimpianti: Potevo vincere il Pallone d'Oro a 42 anni; Gianluigi Buffon e l’attacco di panico nel momento d’oro della sua carriera alla Juve: Pensavo che sarei morto; Ancora Buffon: Nel contratto del ritorno a Parma c'era bonus Scudetto. Il ritiro anche per cappuccino e brioche.

Buffon non ha rimpianti: Potevo vincere il Pallone d'Oro a 42 anniBuffon si racconta: l'ex Juve ripercorre gli ultimi momenti di carriera, tra paragoni e la possibilità di vincere il Pallone d'Oro ... derbyderbyderby.it

A tu per tu con Gianluigi Buffon, il portiere più forte del calcio italianoPer introdurre Gianluigi Buffon basta una parola: leggenda. Del resto si parla di uno dei più grandi portieri della storia del calcio, collezionista di vittorie indimenticabili e punto di riferimento ... ilsole24ore.com

BUFFON SHIRT Iconica maglia di Gianluigi Buffon della nostra nazionale dei Mondiali del 2006 presente da ORA nel nostro sito web! [link in bio o nelle stories] . . . #FootballWorldGS #vintage #vintageshirt #vintagefootballshirt #football - facebook.com facebook