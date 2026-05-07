In un’intervista rilasciata a Fanpage, Michela Magalli, 31 anni, ha parlato di alcune richieste ricevute dal padre, noto conduttore televisivo, riguardo a richieste di tipo fetish. La figlia ha anche riferito che alcuni utenti gli hanno chiesto foto di natura particolare, sorprendendo per la natura delle richieste. La conversazione ha offerto un quadro di alcune dinamiche legate alla vita online del padre, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Michela Magalli, 31 anni, figlia dell’autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli, ha raccontato alcuni risvolti inaspettati della vita privata del suo celebre padre. Tra le rivelazioni più particolari c’è quella che riguarda le richieste dei feticisti che tempestano il papà sui social network, con richieste specifiche:” Non semplicemente le foto dei piedi, entrano anche nei dettagli. Come dei piedi nei mocassini senza calzini “. Michela Magalli, che oggi fa la clown per adulti, si è aperta sulla sua infanzia e in particolare sulle figuracce che spesso procurava al papà, per la sua verve: “ Non avevo filtri e ancora adesso ne ho pochi “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giancarlo Magalli tempestato di richieste fetish, la figlia Michela spiazza tutti: “Gli chiedono foto particolari”

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