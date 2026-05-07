gf vip alessandra e antonella come miranda priestly

Come Miranda al Diavolo veste Prada 2 vediamo al Gf Vip Antonella Elia e Alessandra Mussolini, mentre come Andy, Ilaria e Francesca Questo è il periodo in cuiIl diavolo Veste Prada 2è arrivato al cinema, sta sbancando al box office e tutti ne parlano. Il cast completo ha dato vita ad un sequel che sta facendo impazzire i fan ed il botteghino e allora al Gf Vip si è deciso di trasferire quel sentiment. Gli autori hanno chiesto ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini di interpretareMiranda Priestlye a Lucia e Ilardo e Francesca Manzini l’apprendista Andy Sachs. I video stanno facendo il giro del web: tutti ridono nel vedere le due interpretare Miranda e il loro ruolo è perfetto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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E oggi mi sentirò Miranda Priestly mentre giudico i look del Met Gala (poi vi aggiorno sui miei prefe) x.com