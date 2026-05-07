Gattopardi senza stile

Nel suo nuovo libro, Lorenzo Forlani analizza il concetto di “trasformismo” e le sue implicazioni storiche e politiche. L’autore mette in evidenza come questa pratica abbia influenzato la politica italiana nel tempo, portando a continui cambi di casacca e instabilità. La narrazione si concentra sul ruolo di figure politiche e sui meccanismi che hanno caratterizzato questo fenomeno, senza proporre interpretazioni soggettive o giudizi di valore.

“Trasformismo”, di Lorenzo Forlani “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie (signora delle sue province), ma bordello!” Questo il verso iniziale di una celebre invettiva di Dante Alighieri presente nel VI canto del Purgatorio nella Divina Commedia. Un verso che descrive il disagio delle promesse mancate e i timori del Centrodestra, che non ha realizzato nessuna Riforma, ma che sforna una raffazzonata quanto sciatta proposta di Riforma della Costituzione, tentando così di mascherare le proprie difficoltà con un’ideona di ipotetico assalto alla legge elettorale mirata principalmente alla cancellazione (forse corretta) dei Collegi uninominali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gattopardi senza stile Piano Bar Corso Maestro Elio Polizzi Notizie correlate Cassazione: gattopardi in casa, rischio sicurezza. Confisca confermataLa Cassazione conferma la confisca dei gattopardi: Animali pericolosi La Corte Suprema ha respinto il ricorso di una donna che teneva due gattopardi... Calzature di carattere. Stile senza tempoRadicato nella tradizione manifatturiera italiana, Giuseppe Zanotti è da sempre compagno fedele delle donne che cercano forza, carattere e...