Da circa tre anni, la redazione di Libero si confronta regolarmente sul caso di Garlasco, che resta aperto. Nonostante siano passati diversi mesi, mancano ancora alcuni elementi chiave per chiudere definitivamente il dossier. Le riunioni si susseguono con l’obiettivo di fare il punto della situazione, ma finora non sono stati forniti dettagli conclusivi o nuovi sviluppi ufficiali. La vicenda continua a suscitare attenzione tra i giornalisti e il pubblico.

Riunione , da circa tre anni, da quando sono direttore di Libero, c’è un refrain: “Cosa c'è su Garlasco ”? A quel punto parte il dibattito: c’è chi dice “non c'è niente!” e lo ripete ogni giorno per tre volte (di riunioni a Libero se ne fanno tre), fino a farlo diventare un tormentone del nostro stare insieme in redazione; c’è chi dice che Alberto Stasi è colpevole (ma non è mai stata la linea del nostro giornale, sapete tutti che noi abbiamo fatto una campagna innocentista dai tempi di Vittorio Feltri e su quella linea abbiamo continuato, confortati da elementi nuovi sempre più convergenti); c’è chi sostiene che l’autore del delitto non si troverà mai e probabilmente è estraneo al circolo degli amici di Garlasco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il caso non è chiuso: mancano ancora alcuni elementi

Garlasco: NO! Non è finita!!!

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