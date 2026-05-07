A circa vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha deciso di tornare a indagare sulla vicenda, concentrandosi ora su Andrea Sempio. La riapertura del caso ha portato a una revisione delle accuse e ha spinto le autorità a concentrarsi su nuovi elementi emersi nel corso delle indagini. L’iniziativa rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario che riguarda uno dei casi più discussi della zona.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia accelera improvvisamente sull’inchiesta bis e mette Andrea Sempio al centro del nuovo impianto accusatorio. Nel pomeriggio del 7 maggio i magistrati hanno notificato alla difesa del 38enne l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che di fatto apre la strada alla possibile richiesta di rinvio a giudizio. Per gli inquirenti sarebbe stato lui, all’epoca diciannovenne e amico stretto del fratello della vittima, a uccidere Chiara nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. La nuova ricostruzione della Procura parla di un delitto maturato dopo un presunto approccio sentimentale o sessuale respinto dalla giovane.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, cosa succede ora a Sempio: il colpo di scena 20 anni dopo

Notizie correlate

“È sparito da casa Poggi”. Garlasco, colpo di scena: l’annuncio in tv. Cosa succede oraIl delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, riaprendo interrogativi mai del tutto sopiti su una delle vicende...

Garlasco, cosa succede ora? La Discovery, i 20 giorni di Sempio per essere sentito: ma per un nuovo processo serve revisione per StasiLe nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco stanno per arrivare alla svolta.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, la Discovery, i 20 giorni di Sempio per essere sentito, l'ipotesi revisione per Stasi: cosa succede dopo la chiusura delle...; Garlasco, dalla scarcerazione di Stasi alla custodia cautelare per Sempio fino all'assoluzione per entrambi: gli scenari; Gli interrogatori di Andrea Sempio (che non risponderà), Marco Poggi e delle gemelle Cappa: cosa succede nel caso del delitto di Garlasco.

Garlasco, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia: chiuse le indagini, cosa succede oraDelitto di Garlasco, chiuse formalmente le nuove indagini della Procura di Pavia. Cosa succede ora ad Andrea Sempio ... virgilio.it

Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco: Sempio ha ucciso Chiara Poggi. Cosa succede oraLa Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio: è accusato di essere l'unico omicida di Chiara Poggi ... fanpage.it

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest - facebook.com facebook

La procura di Pavia chiude le indagini su Garlasco: 'Chiara uccisa da Sempio'. Notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta al 38enne, gli atti saranno inviati alla pg di Milano per sollecitare la revisione del processo Stasi #ANSA x.com