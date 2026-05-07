Garlasco chiuse le indagini su Sempio | contestato l’omicidio aggravato cosa succede a Stasi

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini relative al caso di Garlasco, contestando l’omicidio aggravato a Andrea Sempio. Dopo diciannove anni dal delitto, la decisione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario. La vicenda, nota per le sue lunghe tappe processuali, si inserisce in un quadro di approfondimenti e accertamenti che proseguono nel tentativo di fare luce sulla vicenda.

Delitto di Garlasco, la Procura chiude le indagini su Andrea Sempio. Diciannove anni dopo il delitto di Garlasco, la Procura di Pavia mette un nuovo punto fermo in una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni. Andrea Sempio, 38 anni, ha ricevuto la notifica di chiusura delle indagini preliminari per l’omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni trovata morta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. L’accusa contestata è quella di omicidio aggravato dai motivi abietti e dalla crudeltà. Un passaggio che ora apre formalmente la strada alla possibile richiesta di rinvio a giudizio. La comunicazione è stata notificata dalla Procura guidata da Fabio Napoleone, che coordina l’inchiesta riaperta negli ultimi anni sulla base di nuovi elementi investigativi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora

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Contenuti utili per approfondire

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La procura di Pavia chiude le indagini su Garlasco: 'Chiara uccisa da Sempio'. Notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta al 38enne, gli atti saranno inviati alla pg di Milano per sollecitare la revisione del processo Stasi #ANSA - facebook.com facebook

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