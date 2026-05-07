Nella zona delle Cerbaie a Fucecchio, un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver tentato di mettere a segno un furto nel bar tabacchi durante la notte. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il completamento dell'azione, portando all'arresto immediato del soggetto. L'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, e le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

*Fucecchio, tentato colpo al bar tabacchi nelle Cerbaie: arrestato un 27enne* FUCECCHIO - Un tentativo di furto notturno si è concluso con l'arresto di un giovane di 27 anni nella zona delle Cerbaie. L'episodio è avvenuto nella serata del 5 maggio, quando i Carabinieri della stazione di Fucecchio, supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Empoli, sono intervenuti presso un esercizio commerciale in via Pesciatina. Secondo quanto ricostruito, l'uomo - un cittadino italiano nato nel 1999 - si sarebbe introdotto nel bar tabacchi dopo aver forzato una portafinestra. Una volta all'interno, il soggetto ha sottratto diversi pacchetti di sigarette e tabacchi lavorati per un valore commerciale di circa 100 euro.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fucecchio: tenta furto nella notte al bar delle Cerbaie, arrestato 27enne

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