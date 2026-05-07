Frosinone aula semivuota al question time | solo 9 consiglieri presenti

Il question time del Consiglio comunale di Frosinone si è svolto oggi in soli 35 minuti, con la partecipazione di appena 9 consiglieri sui 33 complessivi. La seduta si è tenuta in un’aula semivuota, senza ulteriori interventi o discussioni estese. La presenza limitata ha caratterizzato tutta la sessione, che si è conclusa rapidamente rispetto ai tempi previsti.

Il question time del Consiglio comunale di Frosinone si è svolto in appena 35 minuti e con una partecipazione minima: presenti solo 9 consiglieri su 33. Una seduta priva di reale confronto politico, segnata dall’assenza del sindaco Riccardo Mastrangeli e di gran parte dell’aula, comprese molte.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Question time: in aula scontro su sicurezza, mobilità e BrtDal quartiere Scalo al forno crematorio, fino al piano trasporti: confronto acceso tra maggioranza e opposizione sul futuro della città La seduta... Caltanissetta. Question Time del 16 febbraio: le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degliCaltanissetta è stata teatro di un vivace confronto tra amministrazione e consiglieri comunali durante il Question Time di lunedì 16 febbraio 2026.