Caltanissetta Question Time del 16 febbraio | le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degli
Il Question Time di lunedì 16 febbraio a Caltanissetta ha visto i consiglieri sollevare diverse questioni, innescando un acceso dibattito con l’amministrazione comunale. La seduta si è concentrata su problemi legati all’ambiente, alla gestione del centro storico e ad altre questioni ancora irrisolte. Durante l’incontro, i rappresentanti dei cittadini hanno chiesto chiarimenti su interventi urgenti e progetti in corso. Un esempio concreto riguarda il disagio dei residenti di via Matteotti, che attendono da mesi risposte sulla riqualificazione della strada.
Question Time a Caltanissetta: Tra Ambiente, Centro Storico e Questioni Aperte. Caltanissetta è stata teatro di un vivace confronto tra amministrazione e consiglieri comunali durante il Question Time di lunedì 16 febbraio 2026. L’incontro, tenutosi nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine, ha visto gli assessori rispondere a una serie di interrogazioni che hanno toccato temi cruciali per la città, dalla gestione dei rifiuti alla valorizzazione del patrimonio storico, passando per la sicurezza urbana e i servizi sociali. L’iniziativa si è rivelata un importante banco di prova per la capacità dell’amministrazione di affrontare le sfide che la comunità locale si trova ad affrontare.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: L’emeroteca di Caltanissetta si trasferisce in via Berengario Gaetani: servizio di consultazione temporaneamente sospeso; Social Housing, bando per l’assegnazione di 8 alloggi popolari in via Mazzini; Il giorno del ricordo delle Foibe: raccontare le atroci conseguenze della guerra è un atto di civiltà; Caltanissetta. Question Time del 16 febbraio: le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degli assessori.
