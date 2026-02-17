Caltanissetta Question Time del 16 febbraio | le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degli

Il Question Time di lunedì 16 febbraio a Caltanissetta ha visto i consiglieri sollevare diverse questioni, innescando un acceso dibattito con l’amministrazione comunale. La seduta si è concentrata su problemi legati all’ambiente, alla gestione del centro storico e ad altre questioni ancora irrisolte. Durante l’incontro, i rappresentanti dei cittadini hanno chiesto chiarimenti su interventi urgenti e progetti in corso. Un esempio concreto riguarda il disagio dei residenti di via Matteotti, che attendono da mesi risposte sulla riqualificazione della strada.

Question Time a Caltanissetta: Tra Ambiente, Centro Storico e Questioni Aperte. Caltanissetta è stata teatro di un vivace confronto tra amministrazione e consiglieri comunali durante il Question Time di lunedì 16 febbraio 2026. L’incontro, tenutosi nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine, ha visto gli assessori rispondere a una serie di interrogazioni che hanno toccato temi cruciali per la città, dalla gestione dei rifiuti alla valorizzazione del patrimonio storico, passando per la sicurezza urbana e i servizi sociali. L’iniziativa si è rivelata un importante banco di prova per la capacità dell’amministrazione di affrontare le sfide che la comunità locale si trova ad affrontare.🔗 Leggi su Ameve.eu

