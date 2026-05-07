Nel 2025, il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto oltre 11 milioni di presenze turistiche, segnando un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente. L'incremento riguarda principalmente i visitatori italiani, cresciuti del 7,6%, mentre i dati complessivi riflettono una crescita costante nel settore turistico della regione. Questa crescita viene associata all’affermazione di un brand che, secondo le fonti ufficiali, funge da motore della strategia turistica locale.

Nel 2025 il Friuli Venezia Giulia ha superato gli 11 milioni di presenze turistiche, registrando un +6,5% rispetto ai dodici mesi precedenti, con un incremento del 7,6% di italiani e 5,8% di stranieri. Quello che fino a qualche anno fa era stato visto come un traguardo al quale ambire, la soglia dei 10milioni di presenze, nel 2024 è stato bypassato, in un costante percorso di crescita che abbraccia le città d’arte e i siti culturali, il turismo montano e quello balneare. Ma che cosa è successo a questa regione del Nord Est per riuscire a incrementare del 20% in sei anni il numero dei turisti? Strategia, attenzione alla promozione attraverso...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Friuli Venezia Giulia: 11 milioni di presenze nel 2025 e un brand come motore della strategia turistica

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