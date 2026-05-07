Stasera va in onda su Rai 3 un nuovo episodio di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Come ogni giovedì, il varietà combina momenti di satira, approfondimenti sull’attualità e spettacolo, offrendo al pubblico un appuntamento fisso del prime time. Tra gli ospiti previsti, anche Francesco De Carlo, che parteciperà alla trasmissione per discutere di vari temi e intrattenere gli spettatori con il suo intervento.

Geppi Cucciari, come ogni giovedì, torna con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà culturale della prima serata di Rai 3 che unisce satira, attualità e intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 7 maggio 2026. Tanti gli ospiti attesi al TV3 di Milano, a partire dall’attore internazionale Willem Dafoe, che presenterà il documentario di Rai Cultura Willem Dafoe. Autobiografia dell’avanguardia, disponibile su RaiPlay. In studio anche Jasmine Trinca, al cinema nel nuovo film di Francesca Archibugi, Illusione; Vinicio Capossela, impegnato nel progetto del radiodramma Sotto il bosco di latte del poeta gallese Dylan Thomas, prossimamente disponibile su Radio3 e RaiPlay; e Frankie hi-nrg mc, che presenterà il suo nuovo album Voce e batteria.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Francesco De Carlo stasera a Splendida Cornice

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