Francesca Archibugi l’intervista alla regista | L’illusione è quella in cui viviamo tutti

Da virgilio.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista recente, la regista ha parlato del suo nuovo film, che affronta temi come il potere, la percezione e la fragilità umana. La regista ha spiegato come il film rappresenti un’illusione condivisa da tutti, e ha descritto alcuni aspetti della produzione e delle scelte narrative. La discussione si è concentrata sui messaggi lasciati dalla pellicola e sul suo significato nel contesto attuale.

Torniamo al passato, al suo, Come è nato il suo rapporto con il cinema? “È nato in modo piuttosto casuale; non avevo mai immaginato di intraprendere questa strada. Provengo da una famiglia che si occupava di tutt’altro: mia madre lavorava in Rai, in ambito radiofonico, curando programmi culturali; mio padre era un economista urbanista e insegnava negli Stati Uniti. In casa si respiravano interessi diversi. L’esordio è avvenuto come attrice, quasi per caso: sono stata notata per strada, proprio come accade oggi nella selezione di alcuni giovani interpreti. Ho partecipato a un film per la televisione diretto da Gianni Amico, tratto da Le affinità elettive di Johann Wolfgang von Goethe.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Francesca Archibugi, l’intervista alla regista: “L’illusione è quella in cui viviamo tutti”

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