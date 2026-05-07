Fotografia e territorio | siglato protocollo d’intesa tra Pro Loco e Circolo Fotografico

È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Circolo Fotografico e la Pro Loco per promuovere iniziative legate alla fotografia e al territorio. L’accordo mira a sviluppare progetti congiunti che coinvolgano la comunità locale, valorizzando il patrimonio visivo del luogo attraverso esposizioni e attività sul campo. La firma è avvenuta alla presenza dei rappresentanti delle due organizzazioni e di altre figure coinvolte nel settore culturale locale.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il Circolo Fotografico Sannita APS rappresentato dal presidente Cosimo Petretti e la Pro Loco Benevento Samnium rappresentato dal Presidente Giuseppe Petito, con l’obiettivo di avviare una collaborazione strutturata finalizzata alla promozione della cultura fotografica e alla valorizzazione del territorio. Il Circolo Fotografico Sannita APS, da anni punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore, è attivo nella diffusione della fotografia attraverso corsi, iniziative culturali e progetti artistici che raccontano il patrimonio locale. Il Circolo Fotografico Sannita APS è una delle realtà fotografiche più storiche e attive del territorio beneventano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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