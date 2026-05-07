formula 1 in esclusiva su sky fino al 2032

Sky e Formula 1 hanno annunciato un prolungamento della loro collaborazione, che durerà fino al 2032. Questa partnership assicura agli abbonati in Italia, Regno Unito e Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare del campionato mondiale di Formula 1. La decisione riguarda un accordo pluriennale che coprirà un periodo di dieci anni, garantendo la trasmissione esclusiva degli eventi di questa competizione.

Sky e Formula 1 annunciano un’estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli abbonati in Italia, Regno Unito e Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare del massimo campionato mondiale su quattro ruote per il prossimo decennio. In Italia, su Sky e in streaming su Now sarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di Formula 1 in esclusiva fino al 2032, con alcuni GP live anche in chiaro su Tv8. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell’accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell’offerta di Sky.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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