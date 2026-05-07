Forbidden fruit 4 news | Erim ha un nuovo volto

A breve su Canale 5 partirà la quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit. La produzione introduce un nuovo volto tra i protagonisti. La trasmissione riprenderà con nuovi episodi che proseguiranno le vicende già note ai fan. La stagione si prepara a svelare ulteriori dettagli sulla trama e le interazioni tra i personaggi principali. La data di inizio non è ancora stata annunciata ufficialmente.

A breve prenderà il via su Canale 5 la quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit. Sebbene il passaggio dal terzo al quarto capitolo avverrà in modo quasi impercettibile per i telespettatori, che continueranno a vedere gli episodi senza interruzioni, vi saranno alcuni cambiamenti che non passeranno certo inosservati. Tra questi un recast che vedrà il giovane Erim Argun cambiare volto. Nuovo volto per Erim Argun: le novità Forbidden fruit. A interpretare il giovane Erim Argun non sarà più l’attore turco?lber Uygar Kabo?lu – che abbiamo visto fin dal primo episodio – ma Ahmet Haktan Zavlak. Il passaggio di testimone tra i due attori avverrà in un momento cruciale delle trame, ovvero proprio quando Halit comunicherà alla famiglia di essere finalmente tornato un uomo ricco.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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