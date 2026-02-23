Forbidden fruit anticipazioni turche | arriva Melisa la fidanzata di Erim

Melisa, nuova protagonista di Forbidden Fruit, entra nella storia come fidanzata di Erim, dopo un aumento di tensione tra i personaggi principali. La sua presenza cambia gli equilibri e crea nuove dinamiche nella narrazione. La giovane arriva con un passato nascosto e un atteggiamento deciso, attirando subito l’attenzione degli altri. La sua entrata apre un capitolo inedito, lasciando i fan curiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate.

I colpi di scena si susseguono a ritmo incalzante e nelle prossime puntate di Forbidden fruit i fans faranno la conoscenza di Melisa, la fidanzata di Erim. La new entry però, non piacerà affatto a Halit ed Ender, che non approveranno la relazione del figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Forbidden fruit: storia d’amore tra Erim e Melisa. Anche per Erim arriva il tempo dell’innamoramento, e sarà Yildiz – durante una giornata a villa Argun – a sorprenderlo mentre sarà intento a messaggiare con qualcuno. Intuendo che possa trattarsi di una persona speciale per il ragazzo, la donna lo inviterà a confidarsi con lei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Forbidden fruit, anticipazioni turche: arriva un vecchio “amico” di HalitNei prossimi episodi di Forbidden Fruit, i telespettatori assisteranno all’arrivo di Nadir, un personaggio che si rivelerà essere un vecchio conoscente di Halit.

Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Mustafa Spara Ad Halit!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 23 al 28 febbraio; Forbidden Fruit, Halit in pericolo? Dalla Turchia arriva l’anticipazione (choc); Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 21 febbraio; Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 18 febbraio.

Forbidden fruit, anticipazioni turche: arriva Melisa, la fidanzata di ErimMelisa, la nuova fidanzata di Erim, non piacerà a Halit ed Ender: news Forbidden fruit, episodi presto in onda su Canale 5. superguidatv.it

Anticipazioni Forbidden Fruit, 23-28 febbraio 2026: Sahika trama la sua vendetta contro YildizIl parto di Yildiz si avvicina e Sahika pianifica qualcosa per metterle contro Halit. Scopriamo le anticipazioni Forbidden Fruit con le puntate ... alfemminile.com

Caffeina - Forbidden Fruit, si supera ogni limite: cosa succede adesso - facebook.com facebook