Ogni giorno, dopo aver bevuto il caffè, restano i fondi di caffè, un residuo umido e scuro che viene solitamente smaltito con i rifiuti organici. Questi fondi, spesso considerati semplici scarti, possono essere riutilizzati come fertilizzante naturale. Sono adatti a diverse piante da giardino e da vaso, grazie alle loro proprietà nutritive e al contenuto di sostanze organiche. Trasformarli in fertilizzante richiede alcuni passaggi semplici e pratici.

Ogni mattina, le nostre caffettiere producono lo stesso piccolo “rifiuto”: i fondi di caffè scuri e umidi che finiscono nei rifiuti organici. E ogni tanto ci viene il dubbio: ma non sarebbe meglio darli alle piante? La risposta breve è sì, ma con qualche distinguo importante. Capire come adoperarli, su quali piante e in che dosi è importante: vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. I fondi di caffè sono davvero un fertilizzante?. Partiamo dalla domanda da un milione: ma davvero le piante “si nutrono” di fondi di caffè? I fondi contengono sostanza organica e una certa quantità di nutrienti, soprattutto azoto, ma anche fosforo, potassio e qualche microelemento come magnesio e rame, e nel tempo questi elementi vengono rilasciati nel terreno quando i fondi si decompongono.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fondi di caffè, come fare un fertilizzante e per quali piante è adatto

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