Un nuovo episodio di taglio di alberi è stato segnalato a Melegnano, dove un ex sindaco e attuale rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra ha denunciato un intervento che ha interessato alcune piante nel territorio. L’intervento riguarda un’area in prossimità di un supermercato, dove sono stati rimossi alcuni alberi senza specificare ulteriori dettagli. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso dichiarazioni di un rappresentante locale.

L’ex sindaco Pietro Mezzi, oggi leader locale di Alleanza Verdi Sinistra denuncia un taglio di alberi, l’ennesimo, che si è verificato sul territorio di Melegnano. L’area è quella dell’ex Consorzio agrario di viale Repubblica, dove stanno sorgendo un supermercato e una media struttura di vendita non alimentare. Gli abbattimenti risalgono a ieri e sono funzionali alla realizzazione delle opere viabilistiche accessorie al futuro insediamento commerciale. "Appena avvisato, mi sono recato sul posto e ho contato il taglio di 10 alberi. Al di là delle piante malate, tre su dieci, si è trattato di un taglio indiscriminato, funzionale solo alle esigenze dell’insediamento commerciale - afferma Mezzi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Piante tagliate per fare posto al supermercato"

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