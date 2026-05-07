A Follonica, quattro persone coinvolte in una faida tra clan per il controllo dello spaccio sono state arrestate e rimangono in carcere. Durante l’operazione, alcuni dei sospettati sono riusciti a scappare lanciandosi dai balconi per evitare l’arresto. Si tratta di cugini coinvolti nella lotta per le aree delle Collacchie, dove si sono verificati scontri e tensioni tra le fazioni rivali.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i criminali a sfuggire lanciandosi dai balconi?. Chi sono i cugini coinvolti nella lotta per le Collacchie?. Perché la difesa contesta l'esistenza di un'organizzazione strutturata?. Quali prove hanno permesso ai carabinieri di ricostruire il raid?.? In Breve Raid armato 8 aprile scorso in via dell'Elettronica per piazze droga Collacchie. Un ventenne ferito alla gamba risulta tra gli indagati coinvolti nello scontro. Quattro indagati restano in carcere mentre un quinto sospettato ottiene la revoca. Difesa punta a negare l'organizzazione strutturata tra i cugini coinvolti nell'inchiesta. Mercoledì 6 maggio, davanti al giudice Giuseppe Coniglio e al pubblico ministero Giovanni De Marco, si sono conclusi gli interrogatori di garanzia legati alla violenta faida scoppiata nella zona industriale di Follonica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Follonica, guerra tra clan per lo spaccio: 4 indagati restano in carcere

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