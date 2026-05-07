Focus imprese | a Ravenna frenano le chiusure intanto crescono di quasi 120 unità quelle a guida under 35

A Ravenna, le chiusure di imprese sembrano rallentare, mentre il numero di attività guidate da giovani under 35 aumenta di circa 120 unità. Questi dati derivano dall'analisi statistica dell’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, basata sulle informazioni registrate nel Registro delle Imprese. La situazione indica un quadro di stabilità e crescita nel sistema imprenditoriale locale all'inizio del 2026.

Il sistema imprenditoriale ravennate apre il 2026 con un segnale di vitalità. A dirlo è l'analisi statistica condotta dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara Ravenna sulla base delle informazioni del Registro delle Imprese.In base a quanto raccolto dallo studio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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