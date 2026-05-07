Flc Cgil e docenti in piazza contro la riforma degli istituti tecnici | il sostegno di Giovani democratici e Sinistra Italiana

In diverse province italiane, tra cui Pescara, docenti e sindacati hanno partecipato a manifestazioni e scioperi contro la riforma degli istituti tecnici. Alla protesta hanno aderito anche Giovani Democratici e Sinistra Italiana, che hanno preso parte alle piazze per esprimere il loro dissenso. La mobilitazione si è svolta contemporaneamente in varie località del paese, coinvolgendo diverse rappresentanze del mondo della scuola.

Giovani Democratici e Avs-Sinistra Italiana in piazza con docenti e sindacati che a Pescara, così come in tante altre province italiane, hanno scioperato e manifestato contro la riforma degli istituti tecnici. Nel capoluogo adriatico a promuovere l’iniziativa nata su iniziativa della Rete.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Sciopero scuola a Roma l’8 maggio: studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecnici Riforma degli istituti tecnici, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione: richiesto lo slittamento all’anno scolastico 2027/2028Tramite comunicato, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione chiedendo di posticipare la riforma degli istituti tecnici al 20272028 L'articolo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tavolo conciliazione tra il Ministero del Lavoro /MIM e FLC CGIL sulla riforma degli Istituti Tecnici: esito negativo; Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: fermiamo una riforma che taglia ore e futuro; Sicurezza a scuola: infortuni in aumento del 5,6%. La FLC CGIL e la Rete degli studenti medi: Occorre più formazione per i giovani, aziende spesso impreparate; Istituti tecnici, sciopero Flc Cgil il 7 maggio con presidio a Firenze. Flc Cgil e docenti in piazza contro la riforma degli istituti tecnici: il sostegno di Giovani democratici e Sinistra ItalianaPescara tra le città in cui, giovedì 7 maggio, è scattata la protesta contro un provvedimento ritenuto classista e che impoverirebbe la formazione al fine di dare una risposta alle esigenze delle azie ... ilpescara.it Cgil in piazza a Pordenone e Trieste contro la riforma degli istituti tecniciSbagliato tagliare ore di italiano e di geografia a favore delle ore in azienda, così si formano lavoratori, non cittadini ... rainews.it RTP Messina. . Al presidio di questa mattina anhe la segretaria nazionale della Flc Cgil, Graziamaria Pistorino che ha esposto tutti i motivi del no alla riforma. Gravissime anche le ricadute occupazionali sugli insegnanti. - facebook.com facebook