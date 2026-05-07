: ieri mattina la cerimonia nella sala della Concordia con il sindaco Luca Serfilippi e il collega canadese Paul Lefebvre. "L’accordo segna un passo fondamentale – commenta i rappresentanti di Ecomuseo Metaurilia Orto di Mare e Circolo Albatros 87 – nella formalizzazione dello storico legame tra le due comunità, radicato all’inizio del ‘900 grazie alla migrazione di numerosi concittadini fanesi verso l’Ontario in cerca di opportunità e di un futuro migliore. Solo un mese fa, l’11 aprile, durante il seminario dedicato alla storia poco conosciuta dell’emigrazione fanese in Canada, esprimevano il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Firmato il "Patto di Amicizia" tra Fano e Sudbury

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Temi più discussi: Firmato il Patto di Amicizia tra Fano e Sudbury; Thiene e Zugliano a Kiev: firmato un patto di amicizia con i comuni ucraini; Fano-Sudbury, firmato il patto di amicizia. Il sindaco canadese: I fanesi fondamentali per ricostruire la nostra città compromessa dall’inquinamento; Cultura e turismo, patto tra Porto San Giorgio e Corridonia. Iniziamo a progettare insieme.

Firmato il Patto di Amicizia tra Fano e SudburyEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Stretto il patto di amicizia: Costruire un ponte stabileFirmare questo accordo rappresenta molto più di una collaborazione istituzionale. È un impegno umano e civico. Crediamo fortemente nello scambio tra territori e nella capacità delle relazioni di ... lanazione.it

Occhio alla Notizia. . Sottoscritto il Patto di amicizia tra Fano e Greater Sudbury alla presenza del sindaco della città canadese. Nel solco dell’emigrazione fanese in Ontario l’intesa punta a rafforzare i rapporti culturali, turistici ed educativi tra le due comunità. - facebook.com facebook