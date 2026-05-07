Fine delle ostilità tra San Nicandro e Lesina | confini e usi civici dopo 107 anni svolta per Torre Mileto
Dopo 107 anni di controversie legali, la seconda sezione civile della Cassazione ha deciso di chiudere il contenzioso tra i comuni di San Nicandro e Lesina riguardante i confini e gli usi civici di Torre Mileto. La causa, iniziata presso il tribunale di Lucera e proseguita davanti al commissario per gli usi civici di Bari, ha portato a una risoluzione definitiva della disputa.
Il 21 aprile la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione - dopo 107 anni - ha definitivamente messo la parola fine a uno dei contenziosi più longevi di sempre, cominciato davanti all'ex Tribunale di Lucera (riassunto poi davanti al commissario per gli usi civici di Bari), che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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