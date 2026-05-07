Fine della civiltà europea | la minaccia apocalittica di Medvedev contro la Germania

Dmitrij Medvedev ha dichiarato recentemente che l’Europa si trova di fronte a una possibile fine della civiltà europea, rivolgendo accuse dirette alla Germania. Le sue parole rappresentano un nuovo aumento delle tensioni tra la Russia e i paesi occidentali, con un focus particolare sulla posizione tedesca. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di crescente conflitto tra le parti coinvolte, senza dettagli su eventuali azioni concrete.

Dmitrij Medvedev torna ad alzare il livello dello scontro con l’Occidente e punta direttamente contro Berlino. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, in un’intervista a Russia Today, ha dichiarato che un eventuale avvicinamento della Germania all’acquisizione di armi nucleari rappresenterebbe per Mosca un vero e proprio “casus belli”. Secondo Medvedev, l’ipotesi di una Germania dotata di un proprio arsenale atomico costituirebbe una minaccia tale da spingere la Russia a ricorrere “a tutte le misure di risposta previste dai principi fondamentali della politica statale russa”. “Un’Europa nucleare guidata da Berlino”. Nel mirino dell’ex presidente della Russia c’è soprattutto lo scenario di una futura Europa militarmente autonoma e guidata dalla Germania.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Fine della civiltà europea”: la minaccia apocalittica di Medvedev contro la Germania Notizie correlate “Un’intera civiltà morirà stanotte, ma non vorrei”: la minaccia apocalittica di Trump all’Iran allarma il mondoIl Medio Oriente si trova a un passo da un punto di non ritorno, con la comunità internazionale che osserva col fiato sospeso lo scadere... Leggi anche: La fine della civiltà Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In memoria di Romano Luperini; Filosofia, diritto, politica: addio a Biagio de Giovanni; Le analisi del DNA antico smentiscono il mito delle invasioni barbariche di massa alla fine dell’Impero romano; CTB Lezioni d'Europa 2026. La fine della civiltàRoma, 24 apr. (Adnkronos) - La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele: dopo l’anteprima di ieri con la parata delle Marine estere, questa mattina alle 10 l’Ammiraglio comandante Alberto ... ilfattoquotidiano.it Sulla fine della cultura europea ha già detto tutto Paul Valéry. Cent’anni faNegli anni più drammaticamente cruciali nella storia europea del Novecento, cioè dal 1919 al 1945 (anno della sua morte), Paul Valéry pubblicò in varie sedi una serie di articoli, saggi e discorsi ... ilfoglio.it “Alla fine è stato un problema psicologico: smetti di divertirti e non hai più quella scintilla”: così Saul Niguez, durante un’intervista ad ABC, è tornato sulla fine della sua esperienza con l’Atletico Madrid L’ex centrocampista dei Colchoneros si è concentr - facebook.com facebook Il giallo della fine di Paul Neeraj, il bracciante indiano «scaricato» in ospedale con le gambe bruciate x.com