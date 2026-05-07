Fiera di Primavera 2026 a Saonara

Dal 7 all’11 maggio, a Saonara, si terrà la Fiera di Primavera organizzata dalla Pro Loco locale. Durante la manifestazione si svolgerà una Mostra Mercato del Florovivaismo domenica 10 maggio, mentre venerdì 8 maggio è previsto un Raduno di Auto d’Epoca. Sono inoltre in programma altre sagre, feste e manifestazioni nel territorio del padovano. La fiera vede la partecipazione di diverse iniziative dedicate agli appassionati e alle famiglie della zona.

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Dal 7 al 11 maggio la Pro Loco Saonara organizza la Fiera di Primavera.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Durante la manifestazione sono previsti diversi eventi, tra cui:Mostra Mercato del Florovivaismo di domenica 10 maggioRaduno Auto d’Epoca venerdì 8 maggio: info a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Saonara, 30 anni di Protezione Civile: tra soccorso e cuore socialeTrent’anni di attività sul territorio di Saonara vengono celebrati oggi, venerdì 10 aprile 2026, con una cerimonia dedicata alla Protezione Civile... Tutto pronto a Vecchiano per la Fiera di PrimaveraSarà una Pasqua all’insegna della Fiera di Primavera, quella che si svolgerà a Vecchiano dal 4 al 6 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiera di primavera a San Pellegrino Terme; LANZO – Domenica 10 maggio torna la Fiera di Primavera; Via Resia in festa: torna la Fiera di Primavera a Bolzano; Fiera di primavera a Barbarasco: stand gastronomici e tanti fiori. LANZO – Domenica 10 maggio torna la Fiera di PrimaveraUn cammino cominciato nel lontano 1750. Domenica 10 maggio ritorna la Fiera di Primavera a Lanzo. Per un'intera giornata le bancarelle tornano ... obiettivonews.it Fiera di Primavera 2026 a Cavour, con la nuova fiera della carne piemontese Terre e CiboL’ambizione è anche quella di recuperare il legame con due razze animali che un tempo venivano allevate nel territorio: la Gallina bianca, selezionata all’ombra della Rocca e poi divenuta celebre come ... mentelocale.it PRIMO GIORNO APERTURA DELLA "FIERA DI PRIMAVERA" - facebook.com facebook