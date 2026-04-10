Oggi a Saonara si celebra il trentesimo anniversario della Protezione Civile locale con una cerimonia ufficiale. L'evento ricorda tre decenni di interventi di soccorso e assistenza svolti sul territorio, coinvolgendo volontari e operatori. La giornata prevede incontri e momenti commemorativi per ricordare le attività svolte in questi anni, senza prevedere interventi ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Trent’anni di attività sul territorio di Saonara vengono celebrati oggi, venerdì 10 aprile 2026, con una cerimonia dedicata alla Protezione Civile locale. Il gruppo, operativo fin dal 1996, ha la partecipazione di autorità civili e militari, insieme a volontari, associazioni e cittadini, per commemorare tre decenni di interventi e prevenzione. Un presidio sociale oltre l’emergenza ambientale. La gestione del rischio non si limita ai momenti di crisi climatica o meteorologica. La Lazzaro, sindaco di Saonara, ha descritto il corpo dei volontari come uno dei pilastri più affidabili della comunità, sottolineando come il gruppo sia stato fondamentale nel rispondere alle necessità emergenziali e nel monitoraggio costante del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saonara, 30 anni di Protezione Civile: tra soccorso e cuore sociale

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