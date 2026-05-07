Fiera al Gonzaga Campus | un sabato per l’istruzione in Kenya

Sabato al Gonzaga Campus si svolgerà un evento dedicato all’istruzione in Kenya, con l’obiettivo di raccogliere fondi per 200 ragazzi che vivono nelle baraccopoli di Nairobi. Durante la giornata saranno presenti diverse iniziative per sensibilizzare i partecipanti sulla situazione delle comunità locali e sui progetti di supporto. I fondi raccolti verranno consegnati direttamente alle organizzazioni che operano in loco, garantendo un intervento immediato e diretto.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita dei 200 ragazzi nelle baraccopoli di Nairobi?. Chi porterà personalmente i fondi raccolti fino al cuore del Kenya?. Cosa accadrà ai proventi della lotteria per le famiglie di Palermo?. Come verrà celebrata la memoria del rettore Vincenzo Sibilio in serata?.? In Breve Benefici per oltre 200 ragazzi della Bishop Mazzoldi School a Ongata Rongai.. Crowdfunding attivo tramite link GoFundMe per le missioni in Kenya 2026.. Proventi destinati anche al Fondo Educazione Gonzaga Campus per famiglie di Palermo.. Serata in memoria di p. Vincenzo Sibilio con audiolibro alle ore 19:00.. Sabato 16 maggio il Gonzaga Campus ospiterà la Fiera Missionaria dedicata alla Madonna della Strada, con iniziative che partono dalle ore 9:30 per sostenere l’istruzione in Kenya.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera al Gonzaga Campus: un sabato per l’istruzione in Kenya Notizie correlate Delfino d’argento per il coro di voci bianche del Gonzaga campus a SanremoEmozionando il pubblico per il suo talento, il Coro di Voci Bianche, è stato premiato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per il secondo anno... Istruzione privata, campus e società sportive al top. Il lusso di crescere un figlio ad Arezzo in 5 mappeFormazione, attività nel tempo libero, tra disponibilità economiche e aspirazioni da assecondare. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sabato 16 maggio al Gonzaga Campus la Fiera Missionaria per il Kenya; Gonzaga Campus, la Fiera Missionaria 2026 sostiene l’educazione dei bambini nelle baraccopoli del Kenya. Sabato 16 maggio al Gonzaga Campus la Fiera Missionaria per il KenyaDare un futuro diverso ai bambini e alle bambine di tutto il mondo attraverso una educazione di qualità per rendere il mondo più giusto in un periodo così difficile della […] ... blogsicilia.it Fiera Missionaria sabato 25 maggio al Gonzaga Campus, sostegno per i piccoli degli slums del KenyaSabato 25 maggio, in occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini indetta da Papa Francesco, torna la Fiera Missionaria Madonna della Strada, al Gonzaga Campus. Come ricorda Papa Francesco ... corrierequotidiano.it Gonzaga Campus, la Fiera Missionaria 2026 sostiene l’educazione dei bambini nelle baraccopoli del Kenya https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/solidariet%C3%A0/34069-gonzaga-campus-la-fiera-missionaria-2026-sostiene-leducazione-dei-bambini- - facebook.com facebook