Tra le possibili denominazioni della futura compatta lunga circa quattro metri e mezzo, si discute se optare per il nome Fiat Grizzly o Giga Panda. La vettura, prevista per essere presentata in autunno, rappresenta un modello compatto che punta a conquistare il mercato. Tra le opzioni sul tavolo, una si ispira a un grande orso grigio nordamericano, mentre l’altra richiama il celebre modello Panda.

Il grande ritorno di Fiat nel segmento C, tra le auto destinate alle famiglie per questioni di versatilità e dimensioni adeguate anche per i viaggi, oltre che di prezzo. In autunno, quasi certamente al Salone di Parigi, Fiat porterà al debutto il modello conosciuto finora con l'appellativo di Giga Panda, a significare l'utilizzo di design e piattaforma già viste su Grande Panda, ma questa volta su una vettura ancora più ampia, che ci si attende sui 455 cm di lunghezza. A proposito del nome, sta circolando con crescente insistenza l'ipotesi di Fiat Grizzly. In comune con Opel Frontera e Citroën C3, c'è il pianale modulare Smart Car, su quale verrà sviluppata una carrozzeria da crossover per la probabile produzione nella fabbrica Stellantis in Marocco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiat Grizzly o Giga Panda? L'importante è che si tratti di una compatta

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