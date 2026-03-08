Nuova Fiat Grizzly 2026 | sarà lei la Giga Panda niente Multipla

Una nuova vettura Fiat, chiamata presumibilmente Grizzly, si prepara a entrare nel segmento dei SUV di medie dimensioni. Questa auto farà parte della futura gamma Panda e si distingue dalla Multipla, che non rientrerà più nel progetto. La presentazione ufficiale è prevista per il 2026, segnando un passo importante per il marchio nel settore dei veicoli di questa categoria.

La Fiat Grizzly (sembra sia questo il nome ufficiale) sarà un nuovo SUV Fiat di taglia media, parte della futura “famiglia Panda”. Probabilmente il nuovo modello non si chiamerà nè Giga Panda nè Multipla. dovrebbe essere il modello di punta del brand. Ecco cosa si sa fino ad oggi sul nuovo modello. Come sarà. SUV di circa 4,4 metri di lunghezza (segmento C).. Stile squadrato e robusto, ispirato alla nuova Fiat Grande Panda.. Probabile disponibilità a 5 posti, da valutare se l’auto verrà proposta anche nella variante a 7 posti.. Costruita sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, condivisa con modelli come Citroën C3 Aircross e Opel Frontera.. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

