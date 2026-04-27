Festa della mamma a Torino | da Edit si impasta la crostata perfetta come partecipare

Sabato 9 maggio 2026, a partire dalle 10.30, gli spazi di Edit Place in piazza Teresa Noce 15A ospitano un evento dedicato alla Festa della Mamma intitolato “Mamma, facciamo una crostata?”. L’iniziativa prevede una dimostrazione di cucina presso la quale si insegna come preparare la crostata perfetta. La partecipazione è aperta a chi desidera seguire il laboratorio e scoprire i segreti della ricetta.