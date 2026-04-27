Festa della mamma a Torino | da Edit si impasta la crostata perfetta come partecipare
Sabato 9 maggio 2026, a partire dalle 10.30, gli spazi di Edit Place in piazza Teresa Noce 15A ospitano un evento dedicato alla Festa della Mamma intitolato “Mamma, facciamo una crostata?”. L’iniziativa prevede una dimostrazione di cucina presso la quale si insegna come preparare la crostata perfetta. La partecipazione è aperta a chi desidera seguire il laboratorio e scoprire i segreti della ricetta.
In occasione della Festa della Mamma, sabato 9 maggio 2026 a partire dalle ore 10.30, gli spazi di Edit Place in piazza Teresa Noce 15A ospitano “Mamma, facciamo una crostata?”. L’evento, organizzato da To Be Experience all'interno della rassegna di food entertainment di Edit, propone un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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