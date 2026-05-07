Ferrovie regionali entro il 2027 linea elettrificata da Parma alla costa ferrarese

Entro la fine del 2027, sarà completata l'elettrificazione della linea ferroviaria tra Parma e la costa ferrarese. La tratta sarà interamente elettrificata, garantendo un collegamento diretto tra le due località. Questa operazione interesserà la rete ferroviaria regionale e coinvolgerà lavori di aggiornamento infrastrutturale lungo tutto il percorso. La realizzazione mira a migliorare il servizio e ridurre l’impatto ambientale del trasporto ferroviario.

Entro la fine del 2027 Parma sarà collegata alla costa ferrarese attraverso un corridoio ferroviario interamente elettrificato. È uno degli obiettivi annunciati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del piano di ammodernamento della rete ferroviaria gestita da Fer.L’annuncio è arrivato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Calabria: Sibari-Catanzaro elettrificata entro il 2027La tratta ferroviaria tra Sibari e Catanzaro si prepara a diventare una realtà elettrificata entro il 2027, segnando una svolta decisiva per i... Parma-Suzzara elettrificata, effettuata la prima prova per testare la lineaLunedì 13 aprile è stata effettuata sulla ferrovia Parma-Suzzara la prima corsa-prova per testare la linea elettrica recentemente installata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ferrovie: avviati i lavori sulla tratta Ateleta–Castel di Sangro; Linea Viareggio-Firenze: i treni veloci tornano a fermare a Montecatini Terme; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Treni regionali, modifiche alla circolazione per lavori tra maggio e luglio. Lavoro, Ferrovie dello Stato ricerca autisti di autobus: domande entro il 30 giugnoL’offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato prevede, per il ruolo di autista di autobus, il possesso dei seguenti requisiti: Patente D e Carta di Qualificazione del Conducente persone (CQC persone), ... it.blastingnews.com Ferrovie verso una nuova programmazione. Le sfide del documento strategico della mobilità ferroviariaDall’efficienza della Direttissima al potenziamento dei nodi di Napoli e Genova: le richieste di ART e amministratori locali ... energiaoltre.it Ferrovie regionali, modifiche alla circolazione per lavori a partire dal mese di maggio x.com Trenitalia: entro maggio completata la consegna di 77 nuovi treni regionali PNRR https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17764 - facebook.com facebook