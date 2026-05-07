Facciamo storie per crescere | in biblioteca il primo incontro del progetto per bambini che promuove la lettura
A Palermo è iniziato il progetto “Facciamo storie per crescere”, pensato per bambini da zero a sei anni. L’iniziativa è promossa da diverse realtà locali, tra cui una libreria per bambini e associazioni culturali, e si svolge in biblioteca. Il primo incontro ha coinvolto i piccoli e i genitori, con attività dedicate alla promozione della lettura e alla scoperta delle storie. L’obiettivo è avvicinare i bambini ai libri attraverso momenti di ascolto e interazione.
Prende il via a Palermo “Facciamo storie per crescere”, un progetto promosso da Una marina di libri insieme a Piccolo Teatro Patafisico, Tulime ETS, ICS Lombardo Radice e Dudi Libreria per bambini e ragazzi, che intende promuovere la lettura nella fascia di età 0–6 anni attraverso attività che.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Arrogant Mistress Confronts the Wife—Until the Cheating Husband Shows Up Unexpectedly!
Notizie correlate
Come far appassionare i bambini alla lettura: il progetto europeo MORE, le BooKards e la figura del motivatore a scuolaLe rilevazioni internazionali non lasciano spazio ai dubbi: man mano che gli alunni crescono, emerge un progressivo allontanamento dalla carta...
Nasce “Chieti tra le pagine, la città dove le storie prendono vita”, progetto di lettura diffusa che coinvolge tutta la comunitàL'iniziativa è una vera e propria comunità-laboratorio permanente, capace di portare i libri fuori dagli scaffali e renderli parte viva della...