Facciamo storie per crescere | in biblioteca il primo incontro del progetto per bambini che promuove la lettura

A Palermo è iniziato il progetto “Facciamo storie per crescere”, pensato per bambini da zero a sei anni. L’iniziativa è promossa da diverse realtà locali, tra cui una libreria per bambini e associazioni culturali, e si svolge in biblioteca. Il primo incontro ha coinvolto i piccoli e i genitori, con attività dedicate alla promozione della lettura e alla scoperta delle storie. L’obiettivo è avvicinare i bambini ai libri attraverso momenti di ascolto e interazione.