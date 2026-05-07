Eventi a Roma dall’8 al 14 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

A Roma, dall’8 al 14 maggio 2026, sono in programma diversi eventi organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Le iniziative comprendono aperture di nuove mostre, incontri tra cinema e territorio e approfondimenti nei musei cittadini. La settimana vede anche visite guidate, conferenze e attività educative rivolte al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della città e promuovere l’accesso ai suoi luoghi storici.

Dalle nuove mostre ai racconti tra cinema e territorio, dagli approfondimenti nei musei alle attività speciali dedicate alle famiglie, la nuova settimana offre un programma eterogeneo rivolto a tutti con aperture straordinarie, itinerari e incontri nel segno dell’arte, della memoria e dell’attualità. Di seguito alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dall’8 al 14 maggio. Dal 13 maggio i Musei Capitolini, alle sale terrene del Palazzo dei Conservatori, ospitano la mostra Angeli, Messaggeri, custodi e viandanti.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliUna settimana di arte e cultura apre il mese di maggio a Roma tra nuove mostre, eventi teatrali, presentazioni editoriali e ingressi gratuiti per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Domenica 3 maggio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; Cosa fare gratis a Roma 4-10 maggio 2026: ultimi giorni di mostre e aperture gratuite. Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliUna settimana di arte e cultura apre il mese di maggio a Roma tra nuove mostre, eventi teatrali, presentazioni editoriali e ingressi gratuiti per tutti ... funweek.it 8 marzo: poesia e mostre alla Sovrintendenza CapitolinaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone un ricco programma di eventi a Roma dal 6 all’8 marzo. Le iniziative includono visite ... it.blastingnews.com La Torre dei Conti di Roma riconsegnata alla sovrintendenza capitolina - facebook.com facebook