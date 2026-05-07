Evaristo Beccalossi, ex calciatore italiano, è deceduto all’età di 69 anni. La sua carriera si è concentrata principalmente nel ruolo di fantasista, con una lunga militanza nella squadra dell’Inter negli anni ’80. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di calcio e tra coloro che lo hanno seguito durante la sua attività sportiva. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle fonti sportive.

Il calcio italiano piange Evaristo Beccalossi: fantasista geniale, simbolo dell’Inter degli anni ’80 e idolo di una generazione di tifosi. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storico fantasista dell’Inter e uno dei giocatori più amati del calcio italiano degli anni ’70 e ’80. Beccalossi è morto il 6 maggio 2026, lasciando un vuoto enorme tra tifosi, ex compagni di squadra e appassionati di calcio. Considerato uno dei talenti più puri della sua epoca, Beccalossi ha rappresentato per anni il volto romantico del calcio italiano: tecnica sopraffina, visione di gioco, colpi imprevedibili e una personalità fuori dagli schemi che lo hanno trasformato in una vera icona nerazzurra.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Evaristo Beccalossi morto a 69 anni: addio alla leggenda dell’Inter e del calcio italiano

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