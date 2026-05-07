Europa League Aston Villa-Nottingham Forest | probabili formazioni e dove vedere il derby inglese

Stasera si gioca la partita di ritorno tra Aston Villa e Nottingham Forest in Europa League, con i padroni di casa che cercano di recuperare lo svantaggio di 1-0 dell’andata. Si tratta di un derby tra due squadre inglesi, con le formazioni che stanno definendo gli ultimi dettagli prima del calcio d’inizio. La partita sarà visibile in diretta, con modalità e canali che verranno comunicati nelle prossime ore.

L'Aston Villa tenterà di ribaltare il risultato dell'andata di 1-0 contro il Nottingham Forest, in duello dalle tinte britanniche Stasera il decisivo ritorno della semifinale diEuropa Leaguedalle tinte britanniche. Il duello inglese tra Aston Villa e Nottingham Forest andrà in scena Birmingham.Si riparte dall’1-0 con cui il Forest di Vitor Pereira si era imposto all’andata sugli uomini di Unai Emery. L’Aston Villa ha vinto le ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee, dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus nella scorsa edizione della Champions League. Il Nottingham Forest, così come il suo più famoso nativo, Robin Hood, proverà a‘rubare’un pass per la finale Istanbul ai più ben gettonatiVillans, raggiungendola terza finale europea della sua storia dopo quelle di Coppa dei Campioni 197879 e 197980.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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