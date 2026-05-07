Quando si discute di terapia ormonale in menopausa, si sente spesso chiedere se sia meglio optare per trattamenti locali o sistemici. Entrambe le opzioni vengono utilizzate per gestire i sintomi, ma hanno caratteristiche diverse. I trattamenti locali agiscono direttamente su zone specifiche, mentre quelli sistemici influenzano tutto l’organismo. La scelta tra le due dipende dalle esigenze individuali e dai sintomi presentati.

Q uando si parla di terapia ormonale in menopausa, la domanda è spesso la stessa: “Meglio una cura locale o una sistemica?”. Ma non sono due alternative sovrapponibili, perché rispondono a bisogni diversi. “Mi hanno parlato di estrogeni locali, ma io pensavo alla terapia ormonale.” Oppure, al contrario: “Sto facendo la terapia ormonale, quindi non dovrei avere anche secchezza o fastidi intimi.” Sono dubbi molto comuni, e nascono da un equivoco frequente: pensare che estrogeniormoni locali e sistemici facciano la stessa cosa. In realtà, non sono la stessa terapia e non rispondono agli stessi obiettivi. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Cosa sono gli estrogeni locali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Estrogeni locali o terapia ormonale sistemica? Non sono alternative: ecco le differenze, quando servono e come scegliere il trattamento più adatto in menopausa

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