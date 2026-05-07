Esclusivo – Larry Johnson ex Cia replica alla Casa Bianca | La storia dei codici nucleari è vera E il cessate il fuoco con l’Iran sta per saltare

Larry Johnson, ex analista della Cia, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla Casa Bianca, affermando che la storia riguardante i codici nucleari è confermata e che il cessate il fuoco con l’Iran rischia di venir meno. La sua intervista è stata pubblicata in esclusiva su un noto canale di informazione, dove ha ribadito le sue affermazioni precedenti su questioni legate alla sicurezza nucleare e alle tensioni internazionali.

Larry Johnson, ex analista della Cia, è la persona che ha rivelato, nel corso del popolare programma YouTube Judging Freedom, condotto dall’ex giudice Andrew Napolitano, che al presidente Donald Trump è stato negato l’accesso ai codici nucleari degli Stati Uniti durante una riunione d’emergenza del 18 aprile. A comunicargli il rifiuto sarebbe stato il generale Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, il più alto ufficiale in grado. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma è stata subito smentita dalla Casa Bianca, che ha definito l’episodio del tutto infondato. Alcuni osservatori hanno inoltre espresso forti dubbi sulla ricostruzione di Johnson, accusandolo di aver diffuso un rumor senza riscontri verificabili.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Esclusivo – Larry Johnson (ex Cia) replica alla Casa Bianca: “La storia dei codici nucleari è vera. E il cessate il fuoco con l’Iran sta per saltare” Notizie correlate “Trump ha chiesto l’uso dei codici nucleari contro l’Iran”. Il caso scatena il web, ma la Casa Bianca smentisceUn’indiscrezione clamorosa scuote la Casa Bianca, costringendola a una smentita ufficiale: Donald Trump ha tentato di invocare l’uso dei codici... Leggi anche: La Casa Bianca: l’operazione militare in Iran finirà in «due, forse tre settimane». Borse asiatiche euforiche. Trump: l’Iran ci ha chiesto un cessate il fuoco