Eroi in declino e social | al Golden di Roma la sfida di Super

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Golden di Roma si è tenuto un evento dedicato al mondo dei supereroi, tra eroi in declino e nuove figure emergenti. Tra le tematiche affrontate, il ruolo degli eroi dimenticati e la loro capacità di sopravvivere grazie alla pensione d'invalidità INPS. È stata presentata anche una supereroina digitale, un personaggio che potrebbe rivoluzionare il modo di intendere l’universo dei supereroi e sfidare la vecchia guardia.

?? Cosa scoprirai Come possono eroi dimenticati sopravvivere con la pensione d'invalidità INPS? Chi è la supereroina digitale che stravolgerà la vecchia guardia? Perché la figlia di La Cosa ha comprato il loro covo? Come riusciranno i veterani a sconfiggere una minaccia globale oggi??? In Breve Spettacolo al Teatro Golden di Roma dal 7 al 17 maggio 2026. Cast include Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore e Alessandra Merico. Protagonisti Strongman e BigMaind vivono in una struttura .🔗 Leggi su Ameve.eu

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