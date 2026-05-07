Erasmus+ per il programma 2028-2034 previsti 40 miliardi di euro

Per il periodo 2028-2034, il nuovo programma Erasmus+ avrà a disposizione 40 miliardi di euro, con un aumento del 30% rispetto alla precedente programmazione. La somma rappresenta un incremento importante, che si tradurrà in maggiori risorse per progetti e iniziative legate a mobilità e formazione. La decisione è stata ufficialmente annunciata, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o le modalità di distribuzione.

Il futuro programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 potrà contare su una dotazione finanziaria di 40 miliardi di euro, con un incremento del 30% rispetto alla programmazione precedente. La proposta è stata al centro della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, che a Bruxelles ha approvato all’unanimità il parere relativo al nuovo ciclo del programma europeo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Erasmus Plus 2028-2034, via libera Ue: 40 miliardi per giovani, sport e territoriSette anni di grandi opportunità per i giovani, sette anni da sfruttare appieno anche per l’ingente investimento economico. Bithumb: IPO slittata al 2028 dopo errore da 40 miliardiL’exchange sudcoreano Bithumb ha posticipato la sua offerta pubblica iniziale oltre il 2028, abbandonando l’obiettivo originario del 2025 a causa di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Erasmus+, per il programma 2028-2034 previsti 40 miliardi di euro; Erasmus+ / Mobilità staff per formazione all'estero, pubblicate le graduatorie (riapertura bando 2025/26); Programma Erasmus per giovani imprenditori; Erasmus Plus 2028-2034, via libera Ue: 40 miliardi per giovani, sport e territori. Programma Erasmus +, maggiori risorse anche per lo sport dall'UEIl Comitato europeo delle Regioni, riunito oggi in sessione plenaria nell’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, ha adottato all'unanimità il parere sul nuovo Programma Erasmus+ 2028-34. Relator ... sport.sky.it ERASMUS+: PELLA E ABODI UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI ATTRAVERSO LO SPORTIl Comitato europeo delle Regioni, riunito oggi in sessione plenaria nell’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, ha adottato all'unanimitàil parere sul nuovo Programma Erasmus+ 2028-34. Relatore ... tuttobiciweb.it Congratulazioni alla squadra di basket di ESN Brescia - Erasmus Student Network che conquista il gradino più alto del podio ai National Erasmus Games 2026 Dal 10 al 12 aprile a Cesenatico, il team composto da studenti e studentesse Erasmus attual - facebook.com facebook