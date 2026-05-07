Nella nuova puntata di Forbidden Fruit andata in onda in prima serata, si svelano dettagli che compromettono la reputazione di Ender, mentre Leyla si trova a essere umiliata di fronte a tutti. La puntata segna un cambiamento netto nelle dinamiche familiari, con eventi che scuotono le relazioni tra i personaggi coinvolti. La rivelazione di informazioni compromettenti ha attirato l'attenzione del pubblico, creando tensione tra i protagonisti.

L a nuova puntata in prima serata di Forbidden Fruit segna una rottura definitiva negli equilibri della famiglia Argun. Oggi, giovedì 7 maggio su Canale 5 va in onda un nuovo episodio lungo: annunciato alle 21:20, inizierà in realtà dopo la fine del quiz La Ruota della fortun a, dunque intorno alle 22:00. E inizierà con un colpo di scena che cambierà il destino di tutti. Y?ld?z ( Eda Ece ), infatti, sorprende Halit (Talat Bulut) insieme a Leyla e la sua reazione è ovviamente immediata. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Halit e Leyla ormai sono una coppia: le anticipazioni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 7 maggio, trama episodio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ender viene smascherata, Leyla umiliata

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«Il silenzio di Ender potrebbe essere la chiave per tutto...» La puntata del 7 maggio di Forbidden Fruit si immerge in un mare di segreti e tensioni, dove i legami intrecciati tra Halit e Yildiz sembrano sempre più incerti. Una nuova dinamica si sta sviluppando, - facebook.com facebook