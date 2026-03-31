Forbidden Fruit | Kaya sposa Ender o Leyla? La drastica scelta

Nella serie Forbidden Fruit, il personaggio di Kaya si trova a dover prendere una decisione tra due donne, Ender e Leyla. Attualmente, l’avvocato è diviso tra le due, ma non sono state annunciate ufficialmente le sue nozze. La situazione rimane ancora in sospeso, senza conferme su quale delle due donne sarà la sua futura sposa.

Alla fine con chi convola a nozze Kaya in Forbidden Fruit? Attualmente l’avvocato si trova diviso tra le due donne, in modo differente. Infatti, l’uomo è fortemente interessato a Leyla, ma si è appena riavvicinato a Ender dopo aver scoperto la verità su Yigit. Ed è quest’ultimo a giocare un ruolo fondamentale in questa fase della trama che riguarda il fratello di Sahika. Il ragazzo è molto provato da come si sta evolvendo la sua vita, soprattutto dopo quanto accaduto con Lila, la quale ora si dice pronta a divorziare, mettendo fine al loro matrimonio. Forbidden Fruit anticipazioni turche: Kaya ed Ender si sposano davvero?. Kaya decide di riconoscere, per via legale, Yigit come suo figlio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Forbidden Fruit: Kaya sposa Ender o Leyla? La drastica scelta Articoli correlati Forbidden Fruit, anticipazioni 26 febbraio: Kaya invita Leyla a cena, Sabri smentisce EnderScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo... Forbidden Fruit: quando Kaya scopre la verità su Leyla e cosa faArriva il momento in Forbidden Fruit in cui Kaya scopre finalmente chi è davvero Leyla. Altri aggiornamenti su Forbidden Fruit Temi più discussi: Forbidden Fruit, anticipazioni 25 marzo: Kaya accoglie Yigit a casa, Yildiz scopre il rapimento di Leyla; Forbidden fruit del 26 marzo su Canale 5: Pierre vuole acquisire le quote di Ender che rifiuta di cederle; Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Kaya bacia Leyla, ma sposa Ender!; Forbidden Fruit: anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile! Kaya ed Ender si sposano. Forbidden Fruit 3, anticipazioni puntata serale 1 aprile: Ender e Kaya si sposanoLe anticipazioni della puntata serale di Forbidden Fruit 3, serie turca di grande successo tra il pubblico italiano. Da domani in poi, la puntata serala sarà il mercoledì, anziché il giovedì. news.fidelityhouse.eu Anticipazioni Forbidden Fruit 1 aprile 2026| Yigit vuole obbligare Ender e Kaya a sposarsiLe anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 1 aprile 2026, Halit parla di Nadir con Yildiz, Yigit incontra i suoi genitori. ilsussidiario.net Non perdetevi l’ultima puntata di #forbiddenfruit... - facebook.com facebook