Emma Raducanu ha deciso di abbandonare il torneo Open d’Italia a causa di un malessere che ha accusato durante la competizione. La giocatrice ha comunicato il ritiro prima di disputare ulteriori incontri, rendendo noto che la sua uscita è motivata da questioni di salute. La decisione è stata confermata dagli organizzatori, che hanno preso atto dell’assenza della tennista dalla partita successiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Emma Raducanu, la talentuosa tennista britannica, ha recentemente annunciato il suo ritiro dall’Italian Open 2026 a causa di problemi di salute. Questo imprevisto rappresenta un ulteriore ostacolo in una stagione già difficile per la giovane atleta. La sua ultima apparizione sul campo risale a 59 giorni fa durante Indian Wells, e c’era grande attesa per il suo ritorno a Roma, specialmente dopo che aveva completato i suoi impegni mediatici. Raducanu aveva espresso al canale Sky Sports la sua fiducia e il suo entusiasmo riguardo alla preparazione per il torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Emma Raducanu si ritira dall’Open d’Italia a causa di un malessere.

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