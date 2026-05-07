Elezioni comunali 2026 tutti i comuni novaresi al voto

Il prossimo 24 e 25 maggio, sei comuni della provincia di Novara si recheranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco. La consultazione interesserà le amministrazioni di diverse realtà locali, che si preparano a rinnovare i loro organi di governo. Le elezioni rappresentano un momento importante per la partecipazione dei cittadini e per il futuro delle comunità interessate. Le modalità di voto e le candidature saranno definite nelle prossime settimane.

Sono 6 i comuni della provincia di Novara che andranno al voto il 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco. A parte Trecate, dove si torna al voto prima del tempo a causa del commissariamento del Comune dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali, sono tutti comuni con meno di 15mila.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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