Elezioni comunali 2026 tutti i comuni del Vco al voto

Il 24 e 25 maggio, cinque comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. La tornata elettorale coinvolge tutte le comunità locali, che si preparano a scegliere chi guiderà il loro futuro amministrativo nei prossimi anni. Le elezioni comunali rappresentano un momento importante per le singole realtà, con elettori chiamati a esprimersi sui candidati in corsa.

Sono 5 i comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola che andranno al voto il 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco.Tra i comuni al voto c'è anche Macugnaga, i cui cittadini tornano alle urne prima del tempo a causa dell'arresto del sindaco Alessandro Bonacci. Nel Vco voterà poi anche a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

