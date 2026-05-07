Edge lo spettacolo che indaga da nuove prospettive le stragi di Porzus e Peteano

Sabato 9 maggio alle 21, presso la cantina di Villa Mangilli Schubert a Povoletto, si terrà l’anteprima dello spettacolo “Edge”. Il progetto nasce da un percorso di ricerca storica e creazione drammaturgica iniziato nell’autunno 2025, che ha incluso conferenze, laboratori e attività di coinvolgimento. Lo spettacolo affronta le stragi di Porzus e Peteano, offrendo nuove prospettive su questi eventi storici.

La suggestiva cantina di Villa Mangilli Schubert, a Povoletto, ospiterà sabato 9 maggio (alle 21) l’anteprima dello spettacolo “Edge”, frutto di un multiforme percorso di ricerca storica e creazione drammaturgica avviato nell'autunno 2025 e scandito da conferenze, laboratori, “reclutamento” di.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Terzani, il kamikaze della pace e le guerre: lo scandalo delle nuove “stragi di innocenti”Nella parte finale del libro “Leandro Manfrini e Tiziano Terzani – Inviati speciali in guerra e pace” di Giuseppe Zois (ed. Leggi anche: Cancro, lo studio padovano rivela l’architettura delle metastasi: nuove prospettive di cura Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Miglior smartphone Motorola: guida all’acquisto (2026); Edge debutta a Povoletto: a teatro le memorie di Porzus e Peteano; Disney Parks 2026: le novità che stanno rivoluzionando i parchi a tema. Edge debutta a Povoletto: a teatro le memorie di Porzus e PeteanoPOVOLETTO - Le stragi di Porzus e Peteano diventano materia teatrale in Edge, spettacolo che debutterà in anteprima sabato 9 maggio alle 21 nella cantina di Villa Mangilli Schubert, a Povoletto. Il ... nordest24.it