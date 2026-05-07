Due fidanzati gay sequestrano e violentano per tre giorni un ladro che era entrato nella loro casa per rubare il post virale

Un post pubblicato su Instagram ha raccontato di un episodio in cui un uomo avrebbe fatto irruzione in una casa con l’intento di compiere un furto. Secondo quanto scritto, il ladro sarebbe stato sequestrato e avrebbe subito violenze da parte di una coppia di uomini che risiedevano nell’abitazione. La vicenda ha generato discussione online, con la storia che si è diffusa rapidamente sui social. Non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da fonti investigative.

Un ladro sarebbe entrato in una casa per rubare, ma sarebbe stato sequestrato e violentato per tre giorni da una coppia di gay che vive nella abitazione. Questo è quanto si legge in un post pubblicato sull’account Instagram marcoballarinisindaco, diventato virale nelle ultime ore. nella didascalia si legge: "Speravo anche io fosse fake ma non lo è". Tuttavia, per il momento, sul web non c'è riscontro di una notizia simile. "Coppia gay sequestra e violenta per tre giorni un ladro che era entrato in casa per rubare" Nell'immagine pubblicata sul profilo Instagram di marcoballarinisindaco si vede un ragazzo con una barra nera sugli occhi e nel titolo in rosso si legge: "Entra a rubare in una casa, ma viene sequestrato e violentato per tre giorni da una coppia gay".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Due fidanzati gay sequestrano e violentano per tre giorni un ladro che era entrato nella loro casa per rubare", il post virale Notizie correlate Leggi anche: Quattordicenne al volante con altri due minorenni: carabinieri sequestrano centraline per rubare auto Leggi anche: Uccise a coltellate un ladro entrato in casa sua: macellaio di Reggio Calabria condannato a 15 anni e sei mesi