Una persona sta considerando di parlare con sua madre riguardo a una possibile rivelazione sulla sessualità del padre. Si domanda se sia giusto condividere questa opinione, sottolineando che non si può essere responsabili di aver nascosto qualcosa se non si ha conferma certa. La situazione riguarda un argomento delicato e coinvolge una comunicazione personale in un contesto familiare complesso.

Credo che mio padre, morto dieci anni fa, fosse gay o preferisse gli uomini, ma non ho nessuna prova. I miei sospetti si basano soprattutto sul suo modo di guardare le persone, su alcuni abbonamenti a riviste e su una conversazione. Negli anni settanta feci coming out con i miei genitori, mentre ero a casa durante una pausa dall’università. Quella sera stessa mio padre mi prese da parte e mi confidò che prima di sposarsi aveva avuto una relazione con un uomo, ma aveva ricevuto aiuto psicologico ed era “guarito”. Sperava che io facessi lo stesso. Disse: “Promettimi di non dirlo a tua madre, le spezzerebbe il cuore”. Glielo promisi. Qualche tempo dopo gli chiesi di parlarmi ancora di quell’uomo, ma lui negò tutta la storia e litigammo.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dovrei dire a mia madre che secondo me papà era gay?

Can't conceive Get out! Humiliated in marriage, he ignores my 5-year secret love!

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