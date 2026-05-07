In un clima di crescente frustrazione, si evidenzia come il centrodestra venga spesso al centro di critiche, mentre altri schieramenti sembrano restare indenni da attenzione. Le accuse di faziosità si moltiplicano, e si denuncia come le televisioni siano poco attentive a certi comportamenti. Non si registrano segnali di cambiamento, anche quando si percepisce che i limiti siano stati superati.

Dovrebbe esserci un limite alla faziosità. E invece, anche quando ti pare che sia stato già toccato il fondo, si continua a scavare. E il doppio standard, il trattamento sistematicamente diverso di cose e persone, è ormai una regola quasi priva di eccezioni. Il centrodestra è costantemente nel mirino, braccato, con i fucili puntati addosso. Come Il Tempo vi ha raccontato ieri, siamo arrivati al punto per cui Il Corriere della Sera spara in prima pagina i nomi di mezzo governo (nessun indagato) in relazione al fatto che vi siano messaggi telefonici con l'ex direttore generale del Ministero dell'Economia (a sua volta non indagato). Ma, nella suggestiva sceneggiatura del risiko bancario, dev'essere parso irresistibile il piacere di lanciare un oscuro avvertimento a personalità di primissimo piano dell'esecutivo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Doppio standard insopportabile. Centrodestra sempre nel mirino, gli altri indisturbati. Non svegliate le tv che dormono

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