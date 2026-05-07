Dopo la pioggia e i temporali da oggi a Parma torna il caldo E sabato sono previsti 26 gradi

Dopo giorni di pioggia, temporali e allerte meteorologiche, a Parma si prevede un miglioramento del tempo. Da oggi torna il sole e le temperature saliranno, con una massima di circa 26 gradi prevista per sabato. La situazione meteorologica cambia, portando condizioni più asciutte e calde rispetto alle giornate precedenti.

Dopo la pioggia dei giorni corsi, le allerte meteo e i temporali, a Parma torna il sereno, con caldo e punte fino a 26 gradi previsti per sabato. Sono le previsioni di 3bmeteo che oggi, 7 maggio, parla invece di cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, con una massima di 24°C, la.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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